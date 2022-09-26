Употребление орехов и семечек снижает риск преждевременной смерти в 2 раза

Специалисты пришли к выводу, что регулярное употребление семян и орехов снижает риск преждевременной смерти в два раза. Оказывается, все дело в том, что эти продукты богаты жирными кислотами омега-6 и способствуют выработке противовоспалительных соединений.

Ученые изучили уровень жирных кислот в крови 2480 мужчин в возрасте от 42 до 60 лет в начале исследования. Затем команда провела тестирование участников, которое длилось более 20 лет, в течение которых более одной тысячи добровольцев умерли от различных заболеваний.

Результаты работы продемонстрировали, что высокий уровень линолевой кислоты, распространенной в омега-6, привел к снижению риска преждевременной смерти на 43 процента.