 

В Москве 66 поликлиник модернизировали по новому стандарту

26.09.2022, 18:10, Разное
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В программу модернизации поликлиник входит 201 здание. Из них 66 уже готово.

Морально и технически устаревшие здания полностью преобразились и возобновили прием пациентов.

Большая часть таких медучреждений построена более полувека назад. При их ремонте учитывался не только возраст построек, но также их исторический и культурный статус.

Более 40 зданий медучреждений построены в 1960-1970-е годы прошлого века, уточнил заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексей Сапсай. Благодаря капитальному ремонту они обрели новый облик.

Из отремонтированных поликлиник две были построены в 1930-1940-е годы. Столько же – в 1950-е, а 25 зданий возвели в 1960-е годы. Остальные построили в период с 1970 по 1980-е годы прошлого века.

“В поликлиниках полностью заменили все инженерные системы, установили новые лифты, изменили зонирование помещений, поставили самую современную медицинскую технику и новую мебель”, – рассказал Сапсай.

Самое старое из отремонтированных зданий построено в 1937 году. Оно находится в поселке Восточный по адресу Западная улица, дом 2, строение 3.

В здании площадью более 700 квадратных метров оборудовали кабинет дежурного врача, зону приема анализов, кабинет здорового ребенка и другие необходимые помещения. В обновленную поликлинику закупили новую медтехнику.

Поликлиника находится в границах объекта культурного наследия “Восточная водонапорная станция”. Проект модернизации учитывал историко-культурную ценность здания.

На сегодняшний день работы продолжаются в 130 поликлиниках. После модернизации они будут работать по новому московскому стандарту с общими принципами оформления и технического оснащения.

В обновленных зданиях организуют отдельные входы для детского, взрослого отделения и для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний.

Кабинеты специалистов расположены так, чтобы исключить вероятность возникновения очередей. Помещения для врачей оснащают эргономичной мебелью, для них создаются уютные комнаты отдыха, в которых можно перекусить и решить рабочие вопросы.

По новому московскому стандарту создаются максимально комфортные условия для пациентов. Они ожидают приема врача в помещениях с мягкими диванами, кондиционерами, телевизорами, кулерами с питьевой водой.


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