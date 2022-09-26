Символ слез: почему королевская семья на похоронах появилась исключительно в жемчуге

При жизни Елизавета II появлялась на мероприятиях в нитях жемчуга: он всегда украшал ее шею или мочки ушей. А ведь согласно королевскому протоколу, женщины БКС должны надевать жемчуг во время траура. Почему королева предпочитала жемчуг другим украшениям и какие скрытые символы несут серьги принцессы Уэльской и герцогини Сассекской, расскажет эта статья.

Дань традициям

На похоронах Елизаветы II многие женщины были замечены в жемчужных комплектах. При жизни королева отдавала предпочтение этим элегантным украшением, поэтому многие сочли это данью памяти. Но не только светлые воспоминания об умершей заставили женщин БКС надеть жемчуг на церемонию похорон. Белый камень стал считаться “траурным украшением” еще во времена королевы Виктории.

После того как она похоронила своего супруга, ею овладело такое сильное чувство скорби, что было принято решение носить траур до конца жизни. Все 40 лет, вплоть до самой смерти, Виктория не изменила своего решения. В народе королеву стали называть “виндзорской вдовой”, так как в знак уважения и любви к принцу Альберту королева надевала лишь черный цвет, а дополнял наряд белый жемчуг, который вскоре стал символом печали у королевских особ. Эта традиция сохранилась и в наше время.

Символ слез

На похоронах королевы герцогиня Сассекская надела маленькие жемчужные серьги, хотя в повседневной жизни предпочитает более броские украшения.

Кейт Мидлтон, которая после смерти королевы получила статус принцессы Уэльской, также была замечена в жемчужных серьгах. Это украшение невестке когда-то передала сама покойная королева: Елизавета получила его в качестве свадебного подарка. Помимо этого, Кейт после смерти королевы появилась на публике в ее любимом ожерелье, состоящем из трех нитей жемчуга. Многие сочли это появление знаковым – СМИ писали, что так королева дала понять, на кого делает ставки.

После смерти Елизаветы II королева-консорт также неоднократно надевала жемчуг на различные мероприятия.

Жемчуг считается “камнем слез”, поэтому члены королевской семьи носят его, чтобы подчеркнуть глубокую скорбь – так же, как когда-то делала королева Виктория.