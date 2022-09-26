Шоу Giorgio Armani в Милане: Ирина Шейк, Кейт Бланшетт и Алессандра Амбросио среди гостей

Вчера в Милане завершилась весенне-летняя Неделя моды, а уже сегодня вечером свои коллекции представят французские модные Дома в Париже. Пока они не начались, давайте посмотрим на шоу Giorgio Armani, которое одним из последних прошло в воскресенье в Италии. Дизайнер предлагает следующей весной носить на работу костюмы всех оттенков синего и зеленого, а на свидания и светские рауты – полупрозрачные серебристые и золотистые платья, которые вот-вот растворятся в воздухе. В финале шоу 88-летний Армани сказал:

Несколько лет назад было неуместно носить днем ​​наряды с пайетками, а теперь это принято. Главное — правильно носить.

Гостями показа стали Ирина Шейк, Кейт Бланшетт, которая в тот же вечер появилась и на модной премии неподалеку, Алессандра Амбросио, Лорен Хаттон и Валентина Сампайо, которая стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria’s Secret в августе 2019 года.