 

Королева Иордании Рания опубликовала редкий портрет с дочерями по случаю их дня рождения

26.09.2022, 17:35, Разное
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Королевская семья Иордании нечасто делится официальными снимками отпрысков, однако накануне монархи все же сделали исключение. В официальном аккаунте 52-летней королевы Рании появился новый портрет сразу двух дочерей, сделанный по случаю особенных дат. Старшая принцесса Иман сегодня отмечает 26-летие, а младшей Сальме уже завтра исполнится 22.

С вашим взрослением наша дружба становится только крепче… – написала она под фото. – Не могла и мечтать о таких прекрасных лучших друзьях. С днем рождения, Иман и Сальма.

Напомним, что несколько недель назад королева Рания впервые за долгое время вышла в свет и поразила публику ярким футуристичным образом.

Напомним, что Рания аль-Абдалла — супруга иорданского короля Абдаллы II. Она принимает активное участие в международной политике на стороне палестинского сообщества и поддерживает множество благотворительных организаций. Королева известна своим необычным стилем, сочетающим арабские традиции и европейскую моду. Кстати, 52 года Ее Величеству исполнилось совсем недавно — 24 августа.


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