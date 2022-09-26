Предложение – Личное мнение

В свете новостей писать совершенно ни о чём не хочется. А вам, возможно, не хочется ничего читать.

Именно поэтому есть предложение.

Давайте прочитаем молитву — каждый свою. Будь вы христианами, мусульманами или иудеями, у каждого есть своя молитва.

Подумаем друг о друге — нас очень много. Подумаем, о тех, кому плохо. О детях и о взрослых. О болеющих и здоровых. О знакомых и незнакомых. Друг о друге — тут ведь многие знакомы и общаются, верно?

И искренне обратимся к Б-гу. Он ответит. Давайте просто помолимся.

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