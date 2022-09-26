Мнение: Продажа кузнечиков в Литве, британцы накормят Африку насекомыми, итальянцев учат варить пасту

1. Фотография из магазина в Литве. Судя по подписям, литовцам предлагают откушать кузнечиков – «100% натуральных, с 85% протеина, без сои, без лактозы, без ГМО» (ссылка).



Пока в Литве есть и нормальное мясо — экономический кризис не зашёл ещё так далеко. Однако литовцы занимают в иерархии Запада одно из низших мест, так что они обязаны демонстрировать свою верность западным ценностям — то есть быть добровольными аскетами, потребляющими насекомых в качестве пищи. Идея в том, чтобы средний литовец оставил после себя возможно более узкий углеродный след: отказался от машины, от мяса, от тёплой батареи. От рождения детей, разумеется. Тогда потомство американской элиты унаследует более чистый мир.

2. В Британии тоже продвигают насекомых в качестве еды, ранее мы с вами это обсуждали. Но, оказывается, британцы планируют ещё и зарабатывать на экспорте насекомых в Африку (ссылка):



Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал проект Великобритании по выращиванию съедобных насекомых для африканцев. Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН по теме продовольственной безопасности, передает РИА Новости.

По его словам, Москва ознакомилась с появившимися в британских СМИ проектами по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых. «Сегодня услышали, что такие проекты поддерживает и Всемирный банк со ссылкой на дороговизну удобрений. Вряд ли подобный циничный подход решит проблему», — сказал дипломат.

В последние годы в ряде западных стран начали вносить насекомых в список альтернативных источников белка, разрешенных для употребления в пищу. Так, в августе 2022 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) добавило в указанный список личинок моли.

Ранее Европейская комиссия предложила жителям стран Европейского союза есть насекомых. «Будь то закуска или кулинарный ингредиент, знаете ли вы, что в настоящее время в ЕС разрешено использование трех насекомых в качестве “новых продуктов питания”?» — рассказали в организации. В частности, европейцам разрешили употреблять в пищу домашних сверчков, желтых червей и мигрирующую саранчу.

Коммерческая логика тут есть. Рынок в Африке огромный и быстро растущий. Однако товар будет лучше продаваться не в качестве еды для голодающих дикарей, а в качестве модного деликатеса, который популярен в передовых странах. Для этого нужно распропагандировать насекомых в Европе. Если британцы будут экспортировать 99% насекомых с инсектоферм в Африку, а 1% показательно съедать под камеру, то это небольшое унижение послужит неплохой рекламой.

Британия сейчас в тяжёлом положении: в стране худший экономический кризис то ли за последние 50, то ли за 300 лет. Быть может, насекомоводство поднимет экономику и сделает Британию снова великой? Раньше главным британским брендом были «Жуки», а теперь будут просто жуки.

3. В Италии традиционные гастрономические привычки также оказались под угрозой. Готовить еду приходится с секундомером (ссылка):

Лауреат Нобелевской премии по физике рассказал итальянцам, как готовить пасту, чтобы экономить газ.

Как пишет Gazetta del Sud, учёный Джорджо Паризи советует варить её две минуты, после чего выключить плиту и ждать приготовления блюда.

Также он рекомендовал держать крышку кастрюли всегда закрытой, чтобы не расходовать тепло.

Как отмечает издание, такой способ приготовления пасты вызвал большой интерес у итальянцев на фоне кризиса и взлетевших цен на газ.

Ранее СМИ писали, что запасов топлива в Италии хватит на 45 дней зимы при нынешних поставках.

Вообще, в Италии с едой прямо какое-то бедствие. Итальянцы массово начали худеть и переходить на дешёвые продукты (ссылка):

Больше половины итальянцев (58 процентов) сократили потребление продуктов питания и стали меньше есть в связи с ростом цен, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на опрос Legacoop-Ipsos.

27 процентов респондентов сообщили, что сократили траты на колбасные изделия, 26 процентов — на рыбу, 21 процент — на мясо, а 19 процентов — на сыры и различные замороженные продукты. Также, согласно опросу, 14 процентов жителей европейской страны стали меньше покупать фрукты и овощи, а 11 процентов — реже есть макаронные и мучные изделия.

Меньше половины опрошенных (47 процентов) признались, что стали реже использовать духовку для готовки ради экономии. Почти треть (31 процент) начали употреблять в пищу продукты быстрого приготовления.

Разительная ситуация с тем, что происходит в России. Мы стали есть больше овощей и фруктов, больше мяса, мы не экономим на готовке. Отдельные граждане даже зарабатывают на стримах для жителей Запада с круглосуточно включёнными газовыми конфорками (ссылка).

Неудивительно, что на прошедших накануне выборах в Италии народ массово голосовал за евроскептиков.