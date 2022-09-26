Ученые создали обувь, которая полностью растворяется в морской воде

Специалисты из Соединенных Штатов Америки изготовили уникальную обувь, которая способна быстро разлагаться в морской воде. Это позволит приблизиться к решению проблемы загрязнения Земли.

Только в Великобритании ежегодно выбрасывается около 600 тысяч пар обуви, и этот мусор в течение многих лет накапливается в окружающей среде. Кроме того, авторы подчеркнули, что биологическое разложение кожи занимает около 40 лет, а резиновой подошвы более 80 лет.

Уникальная пара обуви была разработана из полиуретана на основе масла водорослей. Чтобы проверить особенность новинки, эксперты поместили изделия в морскую воду на 30 недель. В результате авторы смогли подтвердить, что обувь эффективно растворяется.