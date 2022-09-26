 

Путин приостановил действие налогового соглашения с Латвией

26.09.2022, 16:55, Новости дня
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Российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия налогового соглашения с Латвией.

«Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Латвийской Республикой своих обязательств по соглашению между Российской Федерацией и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 года, постановляю… приостановить действие соглашения», – говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.

Уточняется, что соглашение должно быть приостановлено до устранения Латвией допущенных ею нарушений обязательств или до прекращения его действия.

Кроме того, Путин поручил правительству внести в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия соглашения.

Годом ранее российский лидер подписал закон о денонсации соглашения между правительствами РФ и Нидерландов об избежании двойного налогообложения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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