 

Пасечник присвоил звание Героя ЛНР замминистра обороны России

26.09.2022, 16:55, Новости дня
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник на открытии в Луганске многофункционального медицинского центра, построенного специалистами Военно-строительной компании Минобороны России, присвоил звание Героя ЛНР замминистра обороны РФ Тимуру Иванову.

«Мной подписан указ (о присвоении звания Героя ЛНР Тимуру Иванову… у меня есть одна награда очень знаковая, значимая, для меня это очень приятно ее вручить», – передает ТАСС его слова.

Кроме того, Иванов получил почетный знак от Министерства здравоохранения ЛНР «За личный вклад в развитие здравоохранения».

Ранее орденом Мужества посмертно наградили генпрокурора Луганской народной республики Сергея Горенко, а также присвоили ему звания Героя ЛНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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