Пасечник присвоил звание Героя ЛНР замминистра обороны России
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник на открытии в Луганске многофункционального медицинского центра, построенного специалистами Военно-строительной компании Минобороны России, присвоил звание Героя ЛНР замминистра обороны РФ Тимуру Иванову.
«Мной подписан указ (о присвоении звания Героя ЛНР Тимуру Иванову… у меня есть одна награда очень знаковая, значимая, для меня это очень приятно ее вручить», – передает ТАСС его слова.
Кроме того, Иванов получил почетный знак от Министерства здравоохранения ЛНР «За личный вклад в развитие здравоохранения».
Ранее орденом Мужества посмертно наградили генпрокурора Луганской народной республики Сергея Горенко, а также присвоили ему звания Героя ЛНР.
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