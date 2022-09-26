Эксперт: В Европе можно ожидать появления нового Орбана в лице Мелони

«Позиция правительства Мелони будет совершенно иной, нежели занимал Драги. Но насколько Риму удастся переломить в этой сфере позицию Еврокомиссии, мы скоро увидим», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Генри Сардарян, комментируя результаты выборов в парламент Италии.

«Мелони, Сальвини и Берлускони единогласно заявляли, что Италия не выдержит нынешних высоких цен на газ, что в таких социально-экономических условиях это государство может просто погибнуть. Так что новое правительство будет ориентироваться на национальные интересы своей страны, а не на желания Брюсселя или Парижа», – считает Генри Сардарян, декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук, член Общественной палаты РФ.

Эксперт уверен, что победившая на выборах команда не погрязнет в междоусобицах, а, наоборот, сплотится, чтобы в кратчайшие сроки решить проблемы Италии. «Во время предвыборной кампании все трое предлагали задействовать альтернативные источники энергии, говорили об атомной энергетике. Вместе с тем, они понимают, что эти варианты потребуют времени, а зима наступит уже совсем скоро», – напомнил политолог.

Конечно, Еврокомиссия хотела бы видеть у власти в Италии глобалистов, но она взамен получит правительство, которое, к примеру, солидарно с республиканцами в США. «Сальвини говорил, что Рим не должен оглядываться на центры силы – США и западноевропейские столицы, но обязан ориентироваться на интересы собственных граждан. Так что Урсула фон дер Ляйен прекрасно понимает, что новое правительство станет большой проблемой для Еврокомиссии. Кто такие Сальвини, Мелони и Берлускони Брюсселю прекрасно известно. При этом сложно сказать, начнет ли теперь Еврокомиссия урезать дотации Италии. Дело в том, что в последнее время в целом практически невозможно понять, каков дальнейший план действий Брюсселя», – посетовал Сардарян.

«Что касается российско-украинского противостояния, то правые, в отличие от левых, в предвыборной риторике старались не акцентировать внимание на этой теме, – добавил Сардарян. – Не было слышно и призывов дальше бездумно накачивать Украину западным вооружением. Нужно понимать, что кризис предыдущего правительства Драги был вызван в первую очередь противостоянием с Россией. Так что теперь можно ожидать появления в Европе нового Орбана в лице Мелони. Конечно, деятельность Орбана не решает проблемы Евросоюза, связанные с Россией, но сам факт наличия такой фигуры лучше, чем его отсутствие».

То есть для Москвы открывается своего рода окно возможностей, полагает эксперт. «А если учесть еще и дружеские отношения нашего президента с Берлускони, можно даже предположить, что в Европе появится правительство, которое, по крайней мере, будет осознавать одну важную мысль, – что Россия не отступит на Украине», – рассчитывает эксперт.

«Точно можно сказать, что позиция правительства Мелони будет совершенно иной, нежели занимал Драги. Оно будет категорически против того, чтобы итальянские финансовые и военные ресурсы отправлялись на Украину. Но насколько Риму удастся переломить в этой сфере позицию Еврокомиссии, мы скоро увидим», – предположил Сардарян.

Как стало известно в понедельник, правоцентристская коалиция на воскресных парламентских выборах набрала 44,3% в Сенате (верхней палате) и почти столько же в Палате депутатов (нижней палате парламента). Внутри коалиции вперед вышла партия «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони, которая набрала 26%. Таким образом, в Италии ожидается приход к власти первой женщины-премьера.

Как полагают наблюдатели, общий курс по поводу РФ при Мелони не изменится. Мелони неоднократно выражала солидарность с Украиной и выступала за поставки оружия Киеву, голосуя за это в парламенте.

Россия готова приветствовать любые политические силы в Италии, готовые проявить конструктивный подход к двустороннему диалогу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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