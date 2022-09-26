Мнение: Стрельба в военкомате

В Иркутской области безработный мужчина стрелял в военкома. По одним сообщениям, военный убит, по другим – ранен.

Российская пропаганда упорно сеет зерна ненависти и злобы, загоняя человека в пограничное состояние. Неудивительно, что сейчас у людей начинает "рвать крышу" и они видят в насилии единственный выход из положения.

Психологическая готовность населения к мобилизации растет не по дням, а по часам. Идет всего лишь пятый день мобилизации, а количество эксцессов растет, как снежный ком.

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