 

Без сознания: жизнь разрезанного Солнцева висит на волоске

26.09.2022, 16:49, Разное
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Гоген Солнцев давно уже примерял на себя женские образы. Регулярно пополнял свой блог снимками, на которых появлялся то с ярким макияжем, то в парике и с накрашенными губами. Заигрывал, в общем, с тем, каким создала его матушка-природа.

Судя по тому, какие новости сегодня появились в прессе, Гоген Солнцев доигрался в переодевания. Подписчики эпатажного мужчины были ошарашены информацией, озвученной его бывшей женой Екатериной Терешкович. По ее словам, Гоген вчера оказался под ножом хирурга: решил, наконец, сменить пол. За тело ее экс-супруга взялась одна из московских пластических хирургов, чьи услуги обошлись в 2 миллиона рублей.

До шоумена журналисты дозвониться не смогли, поэтому ринулись со всех ног к агенту артиста Андрею Орлову. Все недоумевали: “Неужели жизнь разрезанного Солнцева под угрозой?” По заявлению Орлова, артист вчера действительно перенес операцию, поэтому находится без сознания и не имеет возможности ответить ни на один звонок. От иных комментариев он отказался: “Не уполномочил.”

Для чего же Гоген Солнцев сделал такое опасное вмешательство? Операции такого плана проходят долго, чреваты осложнениями и кровопотерей. Очень часто жизнь пациентов висит на волоске, многие и вовсе не приходят в себя…

Надеемся, что скоро Гоген Солнцев придет в себя и все расскажет. Ну а пока приходится опираться на мнение его бывшей жены.

“Он давно задумывался о смене пола. Видимо, сейчас настал момент”, – сказала она, намекнув на то, что певец боится призыва в армию.


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