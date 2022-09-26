 

“Омертвление тканей и инфекция”: врач предсказал Зеленскому потерю органа

26.09.2022, 16:49, Разное
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Владимир Зеленский пришел в политику из шоу-бизнеса. Раньше он был веселым и задиристым комиком, который мог поднять на смех весь зал. При таком высоком уровне загруженности и множестве концертов и гастролей Зеленский в какой-то момент потерял контроль над ситуацией и пристрастился к психоактивным веществам. Их длительное употребление в больших дозах отражается на его поведении и внешности, объяснил реконструктивно-пластический хирург Максим Усунгван.

Конечно, очевидная усталость на лице Зеленского и налитые кровью глаза могут говорить о тяжелой работе, но вот его деформирующийся нос говорит сам за себя, уверен эксперт. Кривой и истощенный нос – явный признак наркотической зависимости и продолжительного приема запрещенных веществ через слизистую, что может спровоцировать сосудосуживающий эффект, сообщает Пятый канал.

“В дальнейшем наступают ишемия, нарушение кровоснабжения слизистой носа, а вследствие этого происходит некроз. Это омертвление тканей, вследствие чего могут быть различные поражения слизистой носоглотки с присоединением инфекций и развитием патологического процесса”, – объяснил врач.

Говоря простым языком, у зависимых портится нос, а потом и вовсе отваливается. Внешность при этом уже трудно спасти какими-либо пластическими манипуляциями, ведь разрушается весь каркас, который и держит нос.


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