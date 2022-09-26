В честь победы правых на выборах в Италии в Москве будет дан салют

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об организации салюта на Поклонной горе в честь победы правоцентристских сил на выборах в Италии.

После фейерверка в столице пройдёт праздничный концерт российских и итальянских исполнителей, который будет транслироваться по телевидению.

– Это знаковое событие для нас, так как «Братья Италии» являются истинными патриотами, они не будут плясать под дудку Вашингтона. Я уверен, что скоро все санкции ЕС против России будут сняты, после чего мы вернёмся к нормальному сотрудничеству, – объявил Собянин в эфире телеканала «Москва-24».

Как сообщили в пресс-службе московской мэрии, спонсорами праздничных мероприятий стали несколько крупных российских и итальянских бизнесменов. Кроме того, столичным учреждениям культуры рекомендовано в ближайшее время организовать несколько выставок, посвящённых истории и культуре Италии. Горожанам напомнят, что именно архитекторы с Апеннинского полуострова построили Кремль.

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