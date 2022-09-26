Они не замерзнут

Как Европа собирается осуществлять энергетический разрыв с Россией.

В брюссельской опере La Monnaie сезон открылся «Пиковой дамой» Петра Ильича Чайковского, с января там будут давать его же «Евгения Онегина», а в июне-июле — «Нос» Дмитрия Шостаковича. Похожая картина в миланской La Scala. В политическом сезоне привлек внимание доклад «О состоянии Союза», с которым выступила 14 сентября глава исполнительной коллегии ЕС Урсула фон дер Ляйен. В первом случае Европа подтвердила, что ощущает российскую культуру частью своей. Во втором она заявила, что в обозримом будущем видит Россию по другую сторону разделившей мир баррикады. Эта убежденность еще более укрепилась после усиления российской специальной операции в Украине в конце сентября.

В центре послания Еврокомиссии депутатам Европарламента в Страсбурге были, с одной стороны, солидарность с Украиной как с родственной по духу европейской страной, а с другой — разрыв энергетической зависимости от РФ и ускоренное реформирование энергорынка ЕС. Культура вступила в клинч с военным конфликтом и газом.

Политические старожилы в Брюсселе вспомнили нефтяной кризис 1970-х, когда европейские страны из-за арабо-израильской войны оказались отрезанными от традиционных источников нефти. Они констатировали, что Европа вышла из того кризиса более сильной и технологически продвинулась, но не извлекла должных уроков. Поэтому опять европейцам на уровне домохозяйств и предприятий приходится переосмысливать, на чем ездить, как строить дома, чем и как их обогревать.

Фон дер Ляйен назвала происходящее войной против энергетики, экономики, ценностей и будущего Европы. Столкновением между авторитаризмом и демократией. Как глава руководящей структуры ЕС (и как немка) она покаялась, что старая Европа не прислушалась вовремя к тем, кто больше знал:

— К Анне Политковской и всем российским журналистам, разоблачавшим преступления и заплатившим высшую цену; к друзьям в Украине, Молдове, Грузии и оппозиции в Беларуси <…>, к голосам внутри Союза — в Польше, Балтии, во всей Центральной и Восточной Европе, — перечислила она.

Из всего этого следовало, что Европа должна решительно разорвать отношения взаимозависимости с Россией, начиная с энергетики. Не так, чтобы наотрез, гордо отказавшись от всяких поставок. Но в режиме ЧП, не так, как планировалось Зеленым пактом ЕС от 2019 года — медленно, спокойно, постепенно, безболезненно и бесконфликтно. Она принципиально отказывается запускать «Северный поток — 2», нервно реагирует на непредвиденные перебои прокачки по «СП-1» и не исключает, что РФ резко перекроет краны на трубах, снабжающих Европу.

Евросоюз намерен продолжать движение «зеленым курсом» к безуглеродной энергетике к 2050 году, что предполагает отказ от всех видов ископаемого топлива. Может быть, в новых геополитических условиях медленнее и дороже, чем было бы с помощью дешевого российского газа в переходный период, но все же. Самое тяжелое — пройти предстоящие две-три зимы, пока экономика ЕС, которую события застали врасплох, не успела перестроиться. Это оптимистические оценки. А премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сказал, что его страна должна подготовиться к пяти–десяти трудным зимам. Такой прогноз эксперты считают «очень разумным».

Относительно РФ речь идет о политическом выборе, а не об экономическом прагматизме. «Мы должны отказаться от России», — настаивала в Европарламенте фон дер Ляйен, отмечая, что поставки трубопроводного газа из Москвы упали уже до 9% потребления в ЕС с примерно 40% в прошлом году. Она объявила о создании нового контрольного показателя газового рынка, отражающего быстрый переход ЕС от импортного трубопроводного газа к сжиженному (СПГ) из отдаленных мест, таких как Катар и Соединенные Штаты.

Выбор сделан под давлением накопленного опыта, последних событий, эмоционального настроя и с учетом связанных с этим выбором социальных и внутриполитических рисков. О рисках напоминают шумные демонстрации протеста против быстрого роста цен, успехи ультраправых на парламентских выборах в Швеции и Италии, тревожные перспективы некоторых предстоящих региональных голосований.

Судя по дебатам в Европарламенте после оглашения послания «О состоянии Союза», почти никто в представительной ассамблее ЕС этот политический выбор не оспаривает. Спорили о том, как пережить тяготы экономического кризиса.

Выступили лидеры всех восьми политических групп (фракций) Европарламента и десятки рядовых депутатов. Лидеры и подавляющее большинство остальных ораторов заявили о солидарности с Украиной и необходимости поддерживать ее. Немногие «прагматики» высказывали сомнения в целесообразности экономических санкций против России, которые, мол, бьют больше по европейцам. Очень многие сокрушались по поводу взлета цен на электричество и газ. Кто-то — с тревогой и озабоченностью, кто-то — с гневом и протестом.

Лидер группы левых Манон Обри над трибуной размахивала «невыносимыми» счетами за электричество, которые получили ее избиратели. Фон дер Ляйен в ответ посоветовала переслать эти счета в Москву. Прозрачный намек на сообщения о том, что некоторые европейские левые и крайне правые партии в недавнем прошлом получали финансирование из Москвы, поддерживали Путина. Зал встретил эту реплику аплодисментами.

Европарламент при всей разноголосице в общем лоялен курсу Брюсселя на поддержку Украины и сворачивание отношений с Россией. Как и парламенты большинства членов Союза. Улица реагирует резче, но участники манифестаций и шествий возмущаются ростом цен, недостаточными компенсациями со стороны ЕС и государств — членов Союза, обострением социального неравенства.

Собственно отношения с Россией их волнуют слабо, лозунги о снятии с нее санкций и сокращении помощи ЕС Украине внедряются в колонны демонстрантов активистами заинтересованных политических групп.

После возвращения из летних отпусков на европейцев обрушилась информация о том, что предстоящая зима для них — домохозяйств и бизнеса — может оказаться в прямом смысле значительно дороже, чем многие думали. Кое-где появились даже панические настроения, которые выплеснулись в прессу и парламенты.

В Бельгии розничный поставщик энергии Enbro провел вместе с газетой Het Nieuwsblad расчеты, основанные на состоянии и динамике цен за август. Они рисовали катастрофическую картину. Семья из двух взрослых и двух детей, использующая газ и электричество, должна будет платить в среднем 7206,99 евро в год против 1297,90, которые платила два года назад. Одно лишь газовое отопление будет съедать 4226,39 евро.

А в расчеты с дотошностью была включена и другая домашняя утварь, потребляющая энергию: от лампочек до стиральных и посудомоечных машин, от душа и ванны, индукционной и микроволновой плит до холодильника и морозильной камеры, от электрических велосипедов до ноутбуков…

В Бельгии, как и в других странах ЕС, за электричество и газ домохозяйства обычно платят ежемесячно фиксированную сумму, которую часто сами же и устанавливают, а за год рассчитываются в конце осени. Приведенная информация не могла не ошарашить граждан. А бизнес, еще не опомнившийся после пандемии ковида, уже столкнулся с проблемой.

Наиболее энергоемкие отрасли — стекольная, сталелитейная, цветная металлургия — в числе первых жертв. Бельгийская компания Nystar, которая специализируется на литейном производстве и торговле изделиями из цинка и меди, закрыла свое предприятие в Нидерландах на «техническое обслуживание» с 1 сентября до дальнейшего уведомления «в ответ на внешние факторы». Понятно, что производство не возобновится, пока не станет прибыльным.

После летних отпусков Еврокомиссия активизировала консультации с правительствами стран ЕС, бизнесом и внешними игроками. Быстро обрел форму Европейский чрезвычайный план по преодолению энергетического кризиса. Он включает обязывающие цели по ограничению потребления электроэнергии, перераспределение сверхдоходов энергетических компаний в пользу домохозяйств и, возможно, малых и средних предприятий.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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