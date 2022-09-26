Юлия Ковальчук, Дина Немцова, Екатерина Климова и Любовь Толкалина на показе в Москве

23 сентября в главном атриуме недавно открывшегося ТЦ “Павелецкая плаза” состоялся показ сети салонов Estelle Adony в честь открытия первого в России именного корнера французского бренда Simone Pérèle. На показе были представлены модели из новой коллекции осень-зима 2022/23, а также эксклюзивные круизные коллекции купальников Estelle Adony.

Модное шоу посетили Екатерина Климова, Аврора, Полина Аскери, Виктория Дайнеко, Дина Немцова, Любовь Толкалина, Юлия Ковальчук, Анна Цуканова-Котт, Снежана Самохина, Янина Студилина и другие.

Simone Pérèle – один из культовых брендов французского женского белья с богатой и давней историей. Эта семейная компания создает прекрасные бельевые комплекты, вдохновляющие множество женщин по всему миру. В 1948 году мадам Симон Перель, взяв за основу французский стиль, совершила революцию в мире корсетного белья, предложив девушкам комплекты, соединившие в себе красоту, функциональность и комфорт. Сегодня Simone Pérèle продолжает дарить своим покупательницам чувство красоты и уверенности в себе.

Новая осенняя коллекция вдохновлена женщиной в стиле Simone Pérèle – притягательной, независимой и неповторимой. В коллекции богатая цветовая палитра: модели бежево-розовых, темно-синих, винных, изумрудных и красных оттенков, цветочные и графичные мотивы вышивок – и мягкие изысканные ткани.