21-летняя актриса Рэйчел Зеглер откровенно рассказала о раке груди

Звезда «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга и новой киноадаптации “Белоснежки” от Disney Рэйчел Зеглер рассказала своим подписчикам о непростой ситуации, которая произошла с ней во время пандемии. В 19 лет у нее было подозрение на рак груди, из-за чего ей пришлось пройти процедуру биопсии и долго и мучительно ждать ее результатов.

Два года назад я обнаружила уплотнение в груди и пережила, несомненно, самую страшную неделю в моей жизни, – написала Рэйчел. – Ни один акушер-гинеколог не принимал новых пациентов из-за сложностей во время пандемии, но мне повезло, что мой педиатр прописал мне УЗИ, которое привело к амбулаторной процедуре биопсии. К счастью, это оказалось доброкачественным.

А теперь шрам служит напоминанием о необходимости регулярно проверять грудь на наличие неравномерного роста. Фиброаденома в моей левой груди — обычное явление, но, тем не менее, ее очень страшно обнаружить. Раннее выявление спасает жизни! Проверьте свою грудь. Люблю вас.

Фиброаденома – это доброкачественное образование с преобладанием соединительной ткани, которому чаще подвержены женщины репродуктивного возраста.

Свой рассказ она сопроводила черно-белой фотографией со шрамом на груди, который остался после биопсии.

Рэйчел Зеглер родилась 3 мая 2001 года в городе Хакенсак, Нью-Джерси. Ее мама – колумбийка, а папа – поляк. Рэйчел стала известной в интернете благодаря каверу на песню Shallow из фильма “Звезда родилась”. Спустя три года певица смогла пройти кастинг на ремейк фильма “Вестсайдская история” Стивена Спилберга.

При этом у нее уже есть театральный опыт. На сцену она вышла еще школьницей: за несколько лет она приняла участие в нескольких театральных постановках – в том числе, Рэйчел сыграла Белль в мюзикле “Красавица и чудовище”, Ариэль в спектакле “Русалочка” и Фиону в “Шрэке”. А летом прошлого года актрису утвердили на роль еще одной диснеевской принцессы – Белоснежки. Премьера картины была запланирована на 2022 год, но позже ее решили перенести на 2023-й.