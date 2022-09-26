Мнение: Полковник ФСБ задержан в Черногории

4 сентября в Черногории задержали полковника ФСБ Дмитрия Сенина, которому в России грозит как минимум 7 лет лишения свободы по ст.338 УК за дезертирство.

Сенин исчез еще в феврале 2017 года, опасаясь ареста в рамках уголовного в отношении друга, родственника и земляка с Ростова-на-Дону – полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Сенин выехал из Москвы 22 февраля 2017 года. На автомобиле. Один. За рулем. А 23 февраля пересек российско-грузинскую границу на погранпереходе Верхний Ларс с паспортом на имя Тимура Кудасова.

Интересно, что после исчезновения Сенина, в ФСБ еще три года то ли не знали, то ли делали вид, что не знают, что их коллега покинул Россию….

Была даже версия, что Сенина уже нет в живых.

Или что полковник-дезертир скрывается где-то в российской глубинке.

Потому что из погранслужбы приходили справки, что ни в аэропортах, ни на наземных погранпереходах Дмитрий Анатольевич Сенин границу не переходил. Ни в 2017 году, ни в 2018, ни в 2019, ни в 2020 годах.

И лишь в декабре 2020 года оперативники управления собственной безопасности ФСБ установили, что у Сенина был загранпаспорт на имя Тимура Кудасова.

Протянув еще полгода, 28 июня 2021 года Дмитрия Сенина объявили в международный розыск.

Возможно, полковника не объявляли в розыск, поскольку к моменту дезертирства из ФСБ и России, он занимал должность старшего инспектора в инспекторском управлении кадровой службы ФСБ и знал много информации, составляющей государственную тайну. Видимо, опасались, что Сенин попадет в руки западных спецслужб.

Генпрокуратура России уже обратилась с запросом об экстрадиции полковника ФСБ Дмитрия Сенина в Россию.

Если Черногория удовлетворит запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции, на соблюдение всех процессуальных формальностей может уйти несколько месяцев.

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