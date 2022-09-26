Кремль прокомментировал выборы в Италии

Правоцентристская коалиция Италии победила на воскресных парламентских выборах. Больше всего голосов получила праворадикальная партия “Итальянские братья”. Ожидается, что Джорджия Мелони (45 лет) станет первой женщиной-главой страны.

Подсчет голосов в понедельник показал, что коалиция получила 44 процента голосов в обеих палатах. Однако из-за избирательной системы Италии правые партии получат большинство мест: примерно 240 из 400 в Палате депутатов и 120 из 206 в Сенате.

По данным “Настоящего времени”, лидер коалиции, “Итальянское братство”, выступает против однополых браков и гражданских союзов между однополыми парами. Он также не согласен на упрощение процедуры абортов и проводит четкую антииммигрантскую политику. Хотя партия известна тем, что была лояльна Кремлю, сейчас она поддерживает Украину.