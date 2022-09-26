В Хорошево-Мневниках появится Национальный футбольный центр

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26.09.2022, 15:28, Разное
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Решение о строительстве футбольного центра приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы. Он будет работать круглый год.

Запланировано создание трех больших полей с гибридным газоном, автоматическим поливом и подогревом. У одного из полей будут трибуны, на которых смогут разместиться до 500 человек.

Также в рамках центра появится здание для тренерского состава, департаментов и служб Российского футбольного союза. В помещениях будет все необходимое для тренировок спортсменов.

Кроме того, в футбольном центре будут проводиться встречи с инструкторами и слушателями Академии РФС, арбитрами, а также селекционные сборы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году в городе открылось 14 спортивных объектов. Благодаря строительству общедоступных спорткомплексов возможность вести активный образ жизни есть у каждого жителя столицы.

За 12 лет в Москве было построено 170 стадионов, ледовых дворцов, физкультурно-оздоровительных комплексов, футбольных полей и других крупных профильных объектов. Еще один ФОК недавно появился на юге столицы.


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