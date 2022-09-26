Инвесторы передадут Москве 18 школ и детских садов

Договоры участия утверждены мэром столицы Сергеем Собяниным в феврале 2021 году. Инвесторы строят социальные объекты, которые могут самостоятельно содержать и эксплуатировать или передать их городу.

В начале сентября Москва согласовала еще 10 таких договоров, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. В строительство социальных объектов инвесторы вложат 11,3 миллиарда рублей.

“Девять детских садов на 1,9 тысячи воспитанников и столько же школ, рассчитанных почти на 3,7 тысячи учащихся”, – уточнил чиновник.

Так, в Южнопортовом районе построят три школы и столько же детских садов. В Солнцеве появятся две школы на 800 учеников и два детских сада на 825 воспитанников.

Ефимов отметил, что строительство социальных объектов завершится в разные сроки. Одни возведут до середины 2026 года, другие – до конца 31-го.

Ранее “Дни.ру” сообщали о строительстве школы в районе Некрасовка на 550 мест. Четырехэтажное здания появится в 14-м квартале. Отделочные работы выполнены на 70%, ведется монтаж инженерного оборудования.

“До конца года планируется полностью завершить строительные работы”, – говорил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

С 2011 года в Москве построили 490 зданий образовательных учреждений. До 2024 года запустят еще около 180 школ и детских садов.