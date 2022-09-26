 

Танцы до упаду: как 64-летняя Мадонна отпраздновала день рождения сына

26.09.2022, 14:52, Разное
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В минувшие выходные Мадонна наведалась в гости к приемному сыну и устроила ему вечеринку в стиле диско. Певица отдала дань увлечению Дэвида хореографией, и весь вечер провела с ним и остальными гостями на импровизированном танцполе. К суперзвезде также присоединились младшие дочери, 10-летние близнецы Стелла и Эстер. Всеми фотографиями Мадонна уже поделилась в своих социальных сетях.

Сам же Дэвид опубликовал в своем блоге зажигательный видеоотчет с танцевальной вечеринки под трек “Boogie Wonderland” группы Earth, Wind & Fire. 

Пришло время буги-вуги-вуги в мой 17-й день, – игриво отметил он в начале ролика. 

Мэдж, как обычно, бросила вызов возрасту и нарядилась в атласном ультра мини — платье-комбинезоне салатового цвета с узорами в тон и объемными перьями на рукавах. В дополнение к откровенному образу она надела черные сетчатые чулки и черную фетровую шляпу с клепками. Дэвид тоже выбрал наряд в зеленых тонах. Свой день рождения он отпраздновал в элегантном свободном костюме, расшитом пайетками. Отметим, что обыкновенно Дэвид предпочитает женские платья, и частенько одалживает мамины вещи — и Мадонна считает, что на нем они сидят даже лучше. Минувшей весной он повторил культовый образ Мэдж из 1990-х. 

Неизвестно, присутствовали ли на вечеринке остальные члены семьи Мадонны: 16-летняя Мерси, 22-летний Рокко Ричи, который тоже не так давно отметил день рождения с мамой, а также восходящая звезда, 25-летняя Лурдес Леон. Впрочем, судя по видео в аккаунте Дэвида, помимо родственников, он также пригласил несколько близких друзей. 

Напомним, что Мадонна усыновила Дэвида Банду из Малави в 2006 году, но юридически процедуру завершила лишь в 2008-м. В то время ее обвиняли в том, что она взяла мальчика из страны, в которой не прожила и года, что противоречит международным правилам усыновления. 


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