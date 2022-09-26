 

Максим Матвеев и Павел Прилучный в первом трейлере сериала “Союз Спасения. Время Гнева”

26.09.2022, 14:52, Разное
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Онлайн-кинотеатр KION поделился дебютным трейлером предстоящего сериала “Союз Спасения. Время гнева”. Проект является одновременно приквелом и сиквелом фильма “Союз спасения” 2019 года. 

Сериал расскажет о причинах Декабристского восстания 1825 года. По сюжету, представители молодой военной элиты в 1814 году возвращаются из Заграничного похода и хотят решительно изменить порядок жизни в стране. 

Всего в шоу запланировано восемь серий. Главные роли исполнили Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Петренко, Александр Устюгов, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Ксения Кутепова, Алексей Гуськов, Тихон Жизневский, Юрий Чурсин, Дмитрий Лысенков, Павел Баршак и другие. Режиссёрами выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев.

Цифровая премьера исторического сериала “Союз Спасения. Время гнева” из линейки KION Originals эксклюзивно состоится 28 сентября в онлайн-кинотеатре KION, затем многосерийный фильм появится в эфире Первого канала.


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