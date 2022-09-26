«Газпром» станет титульным спонсором одного из российских городов

Компания «Газпром» объявила конкурс среди российских городов на право получения протектората газового гиганта.

Это позволит победителю провести за средства корпорации ремонт всех коммуникаций, дорог и зданий, улучшить благоустройство и даже получить финансирование для профессионального спортивного клуба.

По словам председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, решение о поиске города для патронажа было связано с отказом руководства немецкого футбольного клуба «Шальке 04» и УЕФА от спонсорских средств российского гиганта.

– Наша компания любит благотворительность и в то же время желает доказать недоброжелателям, что мы вкладываем деньги в нашей стране. Даже в маленьких городах и сёлах на деньги «Газпрома» построены многочисленные оздоровительные и спортивные объекты, но на последнем заседании совета директоров было принято судьбоносное решение – взять на попечение целый город, – сообщил топ-менеджер.

Начиная с 1 ноября, любой населённый пункт РФ сможет подать заявку в «Лахта-центр» и побороться за победу. Для этого ответственный секретарь (глава города, городского округа или сельского поселения) должен представить план трат на ближайшие пять лет. 1 апреля Алексей Миллер объявит имя счастливчика.

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