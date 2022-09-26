 

«Газпром» станет титульным спонсором одного из российских городов

26.09.2022, 14:33, Разное
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Компания «Газпром» объявила конкурс среди российских городов на право получения протектората газового гиганта.

Это позволит победителю провести за средства корпорации ремонт всех коммуникаций, дорог и зданий, улучшить благоустройство и даже получить финансирование для профессионального спортивного клуба.

По словам председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, решение о поиске города для патронажа было связано с отказом руководства немецкого футбольного клуба «Шальке 04» и УЕФА от спонсорских средств российского гиганта.

– Наша компания любит благотворительность и в то же время желает доказать недоброжелателям, что мы вкладываем деньги в нашей стране. Даже в маленьких городах и сёлах на деньги «Газпрома» построены многочисленные оздоровительные и спортивные объекты, но на последнем заседании совета директоров было принято судьбоносное решение – взять на попечение целый город, – сообщил топ-менеджер.

Начиная с 1 ноября, любой населённый пункт РФ сможет подать заявку в «Лахта-центр» и побороться за победу. Для этого ответственный секретарь (глава города, городского округа или сельского поселения) должен представить план трат на ближайшие пять лет. 1 апреля Алексей Миллер объявит имя счастливчика.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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