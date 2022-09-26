 

Скандалы: Петербург не смог войти в пятерку лидеров по уровню зарплат среди российских регионов

26.09.2022, 14:20, Разное
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Северная столица заняла восьмое место в рейтинге зарплат среди регионов России

При расчете специалисты учитывали не только средний показатель зарплаты, но и стоимость фиксированного потребительского набора. Выяснилось, что позволить себе немного больше, чем в городе на Неве, могут жители Красногорска, Магадана, Сургута, Южно-Сахалинска, Салехарда и, конечно же, Москвы. При этом самым «богатым» городом страны оказался Новый Уренгой.

Эксперты уже неоднократно указывали на то, что второй по значению город России отстает в экономическом развитии. Однако Смольный предпочитает подавать информацию в более позитивном свете. Так, глава Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов ранее заявил, что к 2025 году средняя номинальная зарплата в Петербурге вырастет до 103,6 тысячи рублей. Однако сообщение было воспринято общественностью критически, поскольку непонятно, на какие цифры опирались представители Смольного, подготавливая подобные прогнозы.

При этом СМИ сообщали, что в Северной столице под руководством губернатора Александра Беглова растет внешний долг. В 2023 году дефицит бюджета может превысить 113 млн рублей.

Фото: Скандалы.ру

Илья Орешкин


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