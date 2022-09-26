Кремль потребовал пересмотреть, насколько эффективны меры безопасности в школах

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что безопасность школ должна быть оценена в свете трагических событий в Ижевске.

“Мы пока не можем дать такую оценку. Эта информация сейчас обобщается. Введен ряд правил и норм безопасности”. Песков заявил, что эффективность мер безопасности будет оцениваться с учетом того, что произошло на самом деле.

Неизвестный открыл стрельбу в школе № Неизвестный открыл стрельбу в школе № 88 в Ижевске, а затем застрелился. По последним данным, в результате преступления погибли 13 человек, из них семь несовершеннолетних. Также пострадали 17 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.