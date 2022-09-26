 

Кремль потребовал пересмотреть, насколько эффективны меры безопасности в школах

26.09.2022, 14:16, Разное
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что безопасность школ должна быть оценена в свете трагических событий в Ижевске.
“Мы пока не можем дать такую оценку. Эта информация сейчас обобщается. Введен ряд правил и норм безопасности”. Песков заявил, что эффективность мер безопасности будет оцениваться с учетом того, что произошло на самом деле.

Неизвестный открыл стрельбу в школе № Неизвестный открыл стрельбу в школе № 88 в Ижевске, а затем застрелился. По последним данным, в результате преступления погибли 13 человек, из них семь несовершеннолетних. Также пострадали 17 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.


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