 

Володин предложил провести конференцию с участием представителей стран Каспийского бассейна

26.09.2022, 14:16, Разное
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В ходе встречи руководства парламента Азербайджана со спикером Государственной Думы Вячеслав Володин предложил внести предложение об организации в ближайшее время конференции стран Каспийского бассейна.
“Если говорить о проведении Конференции стран Каспийского бассейна в рамках парламентского измерения, то мы просим вас поддержать это предложение. Завтра мы подготовим обращение и рассмотрим его через Министерство иностранных дел. Возможно, мы сможем договориться о дате и времени. Место проведения предлагаю определить вам, раз уж эта инициатива была начата здесь, в Баку”, – сказал спикер Госдумы.

Парламентарий также сообщил, что в честь Гейдара Алиева в Госдуме будет организована выставка.

Володин посетит Азербайджан в рамках официального визита в понедельник. В Баку Володин встретился с президентом Ильхамом Алиевым. Спикер Госдумы также посетил могилу Гейдара Алиева, общенационального лидера Азербайджана, на Аллее почета. Он возложил венок к могиле.


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