 

Сам почистил старое оружие: бизнесмен Пригожин рассказал о создании “ЧВК Вагнера”

26.09.2022, 14:05, Разное
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После событий на Майдане к власти в Киеве пришли люди, целью которых стало истребление всего русского, в том числе русскоговорящего населения Донбасса. Тогда остро встал вопрос о том, кто может защитить жителей Луганской и Донецкой областей от киевских карателей. Евгений Пригожин рассказал, как пытался набрать эффективное формирование из “казачков” и других военизированных товарищей, однако среди них оказалось очень много мошенников. Пресс-служба “Конкорд” опубликовала его комментарий:

“Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ “Вагнер”, — отметил Пригожин.

По его словам, именно “вагнеровцы” коренным образом изменили судьбу народов ЛДНР. Бойцы освободили Луганский аэропорт и много других важных территорий, напомнил бизнесмен.

На протяжении восьми лет недобросовестные журналисты искали негатив в деятельности подразделения и приписывали им чужие преступления. Однако бойцы продолжали свою работу по защите мирного населения и обездоленных в Донбассе, в странах Африки и Ближнего Востока, поскольку не представляют для себя иной судьбы.

“Так, из командира штурмового подразделения, который каждый день ловит пули и осколки в свой потертый бронежилет, можно было пойти в охранники какого-нибудь взбалмошного микроолигарха, жена которого будет заставлять носить сумки по магазинам. Я горжусь тем, что сумел отстоять их право на защиту интересов своей страны”, — пояснил Пригожин.

Он также рассказал, что долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью – чтобы не подставить этих парней. Известно, что в этой борьбе предприниматель одерживал победу в многочисленных судах, в том числе за рубежом.


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