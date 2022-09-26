 

Как получить перерасчет за ЖКХ: объяснил эксперт

26.09.2022, 14:05, Разное
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Российское законодательство позволяет гражданам требовать от
коммунальных служб перерасчета квитанций за услуги ЖКХ. Однако для этого необходимо
соблюсти ряд условий. При каких обстоятельствах собственники недвижимости могут
оспорить показания в платежных документах, объяснил эксперт.

По словам юриста Татьяны Зиминой, коммунальные услуги в
нашей стране должны оказываться в соответствии с установленными нормативами. Правила
распространяются и на периоды отключения воды, электричества, отопления и т.д.

К примеру, максимально допустимое время отсутствия света –
два часа при двух независимых источниках питания или сутки при одном. Отопление
в квартире нельзя отключать единовременно на более 16 часов и 24 часа суммарно
в течение месяца. Нельзя оставить жилье без горячей или холодной воды на четыре
часа, а за месяц – на восемь.

Наконец, вывоз мусора можно единовременно прекратить лишь на
двое суток, а за месяц – на трое суток. По словам юриста, нарушение
установленных норм как раз и позволяет владельцам квартир требовать
перерасчета.

Обращаться можно как в МФЦ, так и в управляющую компанию, а
также непосредственно к поставщику коммунальных ресурсов. При этом гражданин
должен предъявить справку от аварийных служб, подтверждающую отключение света
или воды.

При таком варианте пересмотра квитанций можно вернуть деньги
за период отсутствия услуги, однако речь идет лишь о нескольких сотнях рублей.
Еще одно основание – некачественное оказание услуг, например, при слабом
отоплении. Также перерасчет платежек ЖКХ можно сделать при отъезде, если в доме
не установлены счетчики.


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