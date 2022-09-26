ERR – Эстония внесёт в ЕС предложение о запрете импорта алмазов из России

Эстония совместно с Польшей, Ирландией, Литвой и Латвией внесёт в Европейскую комиссию предложение включить в новый санкционный пакет запрет на импорт алмазов из России. Как пишет ERR, для принятия ограничений на уровне ЕС требуется согласие всех государств-членов, и Бельгия, которая является крупнейшим в мире посредником при купле-продаже алмазов, пока отклоняла все предложения по санкциям против драгоценных камней.



AP

Эстония совместно с Польшей, Ирландией, Литвой и Латвией внесёт Европейской комиссии предложение включить в новый санкционный пакет запрет на импорт алмазов из России, передаёт ERR.

С начала российской спецоперации Европейский союз принял шесть санкционных пакетов против Москвы. Для принятия санкций на уровне ЕС требуется согласие всех государств-членов, и Бельгия, которая является крупнейшим в мире посредником при купле-продаже алмазов, пока отклоняла все предложения по санкциям против драгоценных камней.

Еврокомиссия официально представит проект новых санкций против РФ на этой неделе. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что переговоры по новому санкционному пакету будут сложными.