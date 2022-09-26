Скандалы: «Знакомый казах» идет к вам!

Параллельный импорт через Казахстан вырос в десятки раз

Больше недели назад в очередном выпуске юмористического телешоу Comedy Сlub состоялась презентация пародийной рекламы мобильного приложения «Знакомый казах», с помощью которого каждый россиянин якобы сможет купить недоступные в России товары брендов, ушедших с отечественного рынка. Решить эту проблему комики предложили в приложении, которое поможет им заказывать товары через соседей.

«Скачай наше приложение, выбери «знакомого казаха», и он купит тебе все, что нужно. Для удобства покупки одежды мы подберем «знакомого казаха» вашего размера. Как только «знакомый казах» купит нужный товар, он сразу отправит его вам. «Знакомый казах» — каждому россиянину», — говорится в рекламе.

Шутки шутками, а Казахстан становится главным направлением для шоппинг-туров из России и приносят уже очень хорошую прибыль этой стране.

Казахский бизнесмен Давлет Ассылбеков в своем блоге приводит впечатляющие данные параллельного импорта товаров в РФ через Казахстан:

Компьютеры – рост в 116,6 раз.

Сотовые телефоны – рост в 39,4 раз.

Лекарства – рост на 60%.

Свечи и генераторы на автомобили – рост в 1886,4 раз.

Схемы электронные (чипы) – рост в 20,5 раз.

Запчасти к оборудованию – рост в 52 раза.

Мониторы и ТВ – рост в 187,8 раз.

Корма для животных – рост в 15,1 раз.

Принтеры – рост в 257,8 раз.

А казахстанское издание Azattyq Rýhy со ссылкой на Бюро национальной статистики этой страны подводит шопинг-итоги первого полугодия 2022 года в отельном бизнесе:

«Объектами размещения оказаны услуги на сумму 67,7 млрд тенге, что больше на 52 % по сравнению с 1 полугодием 2021 года. Также наблюдается увеличение количества обслуженных местами размещения иностранных туристов почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Приводит издание и мнения россиян. Так жительница Омска Анна Моисеенко рассказывает:

«Сейчас мы с семьей достаточно часто ездим на шоппинг в Казахстан, поскольку ассортимент на многие товары в России достаточно уменьшился. А некоторые бренды и вовсе ушли с рынка. Мы в свою очередь открыли для себя альтернативный шоппинг и теперь совмещаем приятное с полезным: не только ездим навестить родных, но и заодно совершаем приятные покупки».

В связи с этим казахские блогеры задаются вопросом: «Станем ли мы тем же самым для россиян, как Дубай для иранцев? Кстати, бытовые товары не попадают под вторичные санкции, поскольку сами эти компании ушли с рынка России. А значит, никаких плохих последствий не должно быть…»

Оригинал материала: “Новые Известия”