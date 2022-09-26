 

Квартир без отделки стало больше на 62%

26.09.2022, 12:40, Разное
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Рост цен на стройматериалы, особенно ощутимый в первой половине 2022 года, вынудил застройщиков сокращать предложение квартир с отделкой. При этом для покупателей все еще выгоднее приобретать жилье с отделочными работами, так как ремонт своими силами обойдется значительно дороже.

С начала года предложение лотов без отделки в новостройках класса «комфорт» выросло на 62%, а квартир с разными опциями отделки – в среднем на 26%. Количество корпусов, где предлагается только жилье без отделки, выросло на 15%, до 66 домов. Предложение корпусов, где есть лоты с отделкой и без, напротив, снизилось на 38%, до 15 домов.

С начала года отделочные работы для застройщиков подорожали примерно на 50%. Сказался и прямой рост цен на материалы, и дополнительные расходы из-за нарушения цепочек поставок. В таких условиях строительным компаниям крайне сложно прогнозировать, во сколько будет обходиться отделка через два-три года. А закладывать эти цены необходимо именно сейчас.

Кроме того, застройщики начали отказываться от отделки после весеннего роста ипотечных ставок, так как ожидали, что период дорогой ипотеки окажется затяжным. Квартиры без отделки позволяли снизить их стоимость и вернуть на рынок покупателей.


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