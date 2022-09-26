 

Карл III вернул Роману Абрамовичу «Челси»

26.09.2022, 12:33, Разное
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Новый король Великобритании Карл III подписал первый указ в новой должности.

Постановлением монарха футбольный клуб «Челси» будет возвращён его законному владельцу – бизнесмену Роману Абрамовичу.

Санкции против РоссииВ документе говорится, что решение об изъятии футбольного клуба было по ошибке принято экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, а королева Елизавета II, подписывая его, пребывала в плохом здравии.

– Это было решение преступного режима, подрывающего основы демократии в Британии. Вся королевская семья болеет за «Челси» и именно сэр Абрамович привёл клуб к лучшим результатам в истории, – заметил монарх. – Кроме того, сэр Абрамович добросовестно выполнял и другие распоряжения королевской семьи.

Решение о передаче клуба законному владельцу будет реализовано до 1 ноября этого года. Также Абрамовичу вернут всю изъятую у него недвижимость и разблокируют банковские счета и электронный пропуск в Букингемский дворец.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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