Команда фильма “Не волнуйся, солнышко” опровергла слухи о вражде Оливии Уайлд и Флоренс Пью

Вокруг психологического триллера “Не волнуйся, солнышко”, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в начале сентября, ходило множество слухов, в том числе о сложных отношениях между режиссером фильма Оливией Уайлд и исполнительницей главной роли Флоренс Пью. Недавно в сети и вовсе появилась сенсационная информация о том, что звезды настолько невзлюбили друг друга, что в какой-то момент даже подрались на съемочной площадке.

Накануне на связь с прессой вышли руководители киностудии и члены съемочной группы “Не волнуйся, солнышко”, которые опровергли слухи о конфликте между Уайлд и Пью. Публичное заявление было опубликовано от лица 40 человек.

Как съемочная группа, мы избегали обсуждения абсурдных сплетен, окружающих фильм, которым мы так гордимся. Но сейчас мы чувствуем необходимость опровергнуть информацию анонимных источников. Любые утверждения о непрофессиональном поведении на съемках ”Не волнуйся, солнышко” являются ложными.

Кадр из фильма “Не волнуйся, солнышко”

Отметим, что отношения Уайлд и Пью не сложились якобы потому, что режиссер выносила личную жизнь на съемочную площадку. Пью не устраивал тот факт, что Уайлд все время отлучается от работы ради своего бойфренда Гарри Стайлса, который, кстати, тоже играет в “Не волнуйся, солнышко” ключевую роль. В качестве опровержения продюсер картины Мири Юн опубликовала собственное отдельное заявление.

Слухи о скандальных спорах между нашим режиссером и исполнительницей главной роли на съемочной площадке совершенно необоснованны, – подчеркнула она, – Мы искренне надеемся, что вам понравится фильм.

Отметим, что скандальную репутацию картине обеспечили не только слухи о вражде Оливии Уайлд и Флоренс Пью. После премьеры в Венеции в сети завирусилось видео, на котором Гарри Стайлс якобы плюет на коллегу по съемкам Криса Пайна. Последний почти сразу опроверг эту информацию. Кроме того, после релиза кинокритики буквально завалили фильм разгромными рецензиями. Экспертам не понравилось буквально все — от самого сюжета и качества режиссуры Уайлд до актерских способностей поп-певца Гарри Стайлса.