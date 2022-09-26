Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отметили совместный день рождения

В минувшее воскресенье звезде мюзикла “Чикаго” Кэтрин Зета-Джонс исполнилось 53 года, в то время как ее супругу Майклу Дугласу — 78. Для пары это уже 24-й день рождения, который они отмечают вдвоем. Накануне актриса опубликовала несколько селфи с возлюбленным, а заодно в посте поздравила и его, и саму себя.

Это наш день рождения! – восторженно заявила она, – После 24-х лет совместного празднования нашего особенного дня я все еще с нетерпением жду его. Я люблю тебя!

Позже актриса поделилась 15-секундным видеороликом, на котором они с Дугласом летят на частном вертолете в неизвестном направлении. Супруг, в свою очередь, тоже не обошел вниманием общий праздник и опубликовал в своем блоге снимок, на котором обнимается с Кэтрин на фоне индийского Тадж-Махала.

С днем рождения, Кэтрин! Я люблю тебя, всегда и навеки, – написал он в посте.

Отметим, что Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс — одна из самых прочных голливудских пар. Они познакомились в 1998 году на кинофестивале, и Майкл Дуглас сразу начал проявлять к молодой актрисе знаки внимания, а та, в свою очередь, не смогла устоять перед его обаянием и согласилась на свидание. Актеры связали себя узами брака в 2000 году. У супругов двое взрослых детей — 22-летний сын Дилан и 19-летняя дочь Кэрис.