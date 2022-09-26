 

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отметили совместный день рождения

26.09.2022, 12:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В минувшее воскресенье звезде мюзикла “Чикаго” Кэтрин Зета-Джонс исполнилось 53 года, в то время как ее супругу Майклу Дугласу — 78. Для пары это уже 24-й день рождения, который они отмечают вдвоем. Накануне актриса опубликовала несколько селфи с возлюбленным, а заодно в посте поздравила и его, и саму себя.  

Это наш день рождения! – восторженно заявила она, – После 24-х лет совместного празднования нашего особенного дня я все еще с нетерпением жду его. Я люблю тебя!  

Позже актриса поделилась 15-секундным видеороликом, на котором они с Дугласом летят на частном вертолете в неизвестном направлении. Супруг, в свою очередь, тоже не обошел вниманием общий праздник и опубликовал в своем блоге снимок, на котором обнимается с Кэтрин на фоне индийского Тадж-Махала. 

С днем рождения, Кэтрин! Я люблю тебя, всегда и навеки, – написал он в посте. 

Отметим, что Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс — одна из самых прочных голливудских пар. Они познакомились в 1998 году на кинофестивале, и Майкл Дуглас сразу начал проявлять к молодой актрисе знаки внимания, а та, в свою очередь, не смогла устоять перед его обаянием и согласилась на свидание. Актеры связали себя узами брака в 2000 году. У супругов двое взрослых детей — 22-летний сын Дилан и 19-летняя дочь Кэрис. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04.21 / Светлана Лобода заразилась коронавирусом

01.08.22 / TV4 – из-за роста цен и инфляции шведы стали чаще воровать в магазинах

20.05.21 / По стопам Селены Гомес: как безболезненно перейти от темных волос к блонду

07.09.22 / Мнение: Конец эры фейковых денег, потеря накоплений и снижение спроса на доллары

04.12.20 / Опубликована фотография НЛО из секретного отчета военных США

11.02.22 / Кристина Орбакайте спела в дуэте со своей дочерью Клавдией

22.02.22 / На Украине выбрали нового представителя на “Евровидении” после скандала из-за Крыма

03.11.20 / Польский парапсихолог Кшиштоф Яковски дал свой прогноз на будущее

21.04.22 / МВФ предрёк тектонические сдвиги в мировой экономической системе

06.02.22 / Александр Плющенко сменил образ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика