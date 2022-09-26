Скандалы: Преступная экономия

Чиновники хотят заменить вторых пилотов на виртуальных

Несколько дней назад «Новые Известия» сообщили неприятную новость о том, что командиру самолета, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, стало плохо прямо во время полета, и второй пилот принял решение экстренно посадить самолет в Омске. Однако, спасти командира не удалось, он скончался в результате оторвавшегося тромба еще до приезда скорой. Если бы это происходило на земле, случай можно было бы счесть рядовым, да и человеческую жизнь спасти. Однако, речь идет о гражданской авиации, о том, что от здоровья пилота напрямую зависят жизни десятков или сотен пассажиров.

Технический эксперт Вадим Лукашевич, вспоминая этот случай в своем блоге, пишет:

«Всего лишь месяц назад мы обсуждали намерение Минпромторга заменить второго пилота на компьютер, случилось то, о возможности чего я говорил. (…) Авиационным нормам и правилам плевать на фантазии любого дурака, даже если он министр.»

Лукашевич напоминает о том, что канал «Авиадиспетчер» со ссылкой на документы, опубликованные на портале госзакупок, сообщил, что Минпромторг России планирует к 2024 году создать для самолетов интеллектуального «виртуального второго пилота».

Расходы на тендер составляют 2,9 миллиарда рублей. Считается, что переход к одному пилоту в самолетах станет возможным в 2030-х, что, по мнению министерства, снизит стоимость эксплуатации воздушного судна (ВС).

«Достижение цели Стратегии по цифровой трансформации и удовлетворение современным требованиям к перспективным ВС требуют поиска принципиально новых, инновационных и интеллектуальных подходов и технологий при разработке программных и архитектурных решений комплекса бортового оборудования (КБО) ВС», — говорится в документе.

В связи с этими грандиозными планами, Лукашевич пишет:

«Я обращаюсь к Минпромторгу РФ — вы начните с замены унитазов в своем министерстве на виртуальные, и уже через неделю сможете рассказать нам про достигнутую экономию.

Когда в экипаже изначально два пилота, система и логика управления самолётом, распределение обязанностей между членами экипажа — всё это не допускает замену одного из них на кого бы то ни было. Предложение Минпромторга можно сравнить с тем, как вы, например, приходите в автосалон покупать машину и видите у неё вместо четырёх колёс три. То есть завод-то выпускает с четырьмя колёсами, но в автосалоне подсуетились и решили таким образом снизить цену. Ещё можно сравнить это с тем, если однорукого человека посадить в лодку и заставить грести, как-то помогая ему добрым словом…»

Между тем, возникает логичный вопрос: коль скоро авиапарк России стремительно сокращается из-за западных санкций, о каком дефиците пилотов можно вести речь? Или же чиновники всерьез решили «несколько» сэкономить на человеческих жизнях?

Оригинал материала: “Новые Известия”