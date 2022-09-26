 

Новосибирский губернатор дал поручения по частичной мобилизации

26.09.2022, 11:30, Разное
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил отсрочить уникальных специалистов и сохранить условия для социально-экономического роста региона, если частичная мобилизация будет проведена в полном объеме.
Травников заявил в понедельник, что первые дни частичной мобилизации в Новосибирске прошли “четко, организованно, без серьезных сбоев и ошибок, накладок”. Он поблагодарил глав городов и районов, председателей призывных комиссий муниципальных образований и выразил уверенность, что область выполнит поставленные задачи.


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