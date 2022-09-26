Новосибирский губернатор дал поручения по частичной мобилизации

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил отсрочить уникальных специалистов и сохранить условия для социально-экономического роста региона, если частичная мобилизация будет проведена в полном объеме.

Травников заявил в понедельник, что первые дни частичной мобилизации в Новосибирске прошли “четко, организованно, без серьезных сбоев и ошибок, накладок”. Он поблагодарил глав городов и районов, председателей призывных комиссий муниципальных образований и выразил уверенность, что область выполнит поставленные задачи.