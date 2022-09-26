Рианна выступит на сцене впервые за пять лет – она станет хедлайнером “Супербоула”

34-летняя Рианна не давала концертов и не выпускала альбомов в течение пяти лет. Она успела поднять на новый уровень свой бренд Fenty и стать знаковой фигурой в мире моды, а также родить первенца от возлюбленного, рэпера A$AP Rocky. Но все это время фанаты не теряли надежду на новые песни. И, похоже, звезда все-таки возвращается в музыку.

Накануне она опубликовала в своем блоге фото собственной руки в узнаваемых татуировках, держащей мяч для американского футбола, намекнув, что выступит на “Супербоуле” 12 февраля 2023 года. Свой пост певица сопроводила таинственной подписью в виде точки. Ожидается, что во время концерта Рианна представит свой долгожданный девятый студийный альбом. Впрочем, пока это лишь слухи, которые сама поп-дива не спешит подтверждать.

Напомним, что в этом году Рианна впервые стала мамой. 13 мая она родила мальчика от рэпера A$AP Rocky, но до сих пор не показала его лица. Кстати, на данный момент у отца малыша серьезные проблемы – рэпера обвиняют в вооруженном нападении. A$AP Rocky может грозить до девяти лет тюремного заключения.

Этим летом под брендом Fenty Ри выпустила собственную линейку одежды для беременных, а также коллекцию блесков для губ, вдохновленную кетчупом, в коллаборации с арт-коллективом MSCHF.