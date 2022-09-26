 

Доктор Мясников: «Чтобы не переживать, смотрите новости только по федеральным каналам»

26.09.2022, 10:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известный телеведущий и врач Александр Мясников порекомендовал гражданам временно отказаться от использования интернета в качестве источника новостей и доверять только телевидению.

Война в УкраинеКак отмечает доктор медицинских наук, непрофессионализм отдельных блогеров и активная работа западных спецслужб в социальных сетях могут стать причиной неврозов и депрессии. Он сообщил, что его рекомендация уже помогает реальным пациентам – по эффекту это похоже на переход на здоровое питание.

– Ко мне недавно обратилась женщина, которая была на грани нервного срыва. Я посоветовал на неделю отказаться от сети, а все новости узнавать из телевизора – там точно нет фейков, а информация подаётся грамотно и сбалансировано. Через семь дней передо мной было абсолютно здоровый и позитивный человек, – рассказал медик.

В ближайшее время телеведущий планирует научно доказать положительное влияние просмотра федеральных телеканалов на психику. Для этого будет отобрана контрольная группа из 100 совершеннолетних граждан с повышенной тревожностью, для которых основным источником новостей был интернет. Исследование убедительно докажет, что путь к исцелению лежит только через телевизор. После этого, считает Мясников, можно будет даже поднять перед законодателями вопрос об ограничении вредного влияния Всемирной сети на россиян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04.22 / В России собрались запретить продавать доли жилья незнакомцам

26.11.21 / “Так похожа на бабушку”: как выглядит 15-летняя внучка Веры Глаголевой

18.11.20 / Клава Кэйрнс: таинственные пирамиды Шотландии

23.08.21 / В Совфеде призвали амнистировать россиян, застрявших за границей из-за пандемии

22.02.22 / «Атака на славян, на православных, на все русское»

30.12.21 / Эксперты назвали ТОП-10 проблем, которые помешают пройти техосмотр в 2022 году

14.04.21 / Увидев страшного оборотня, Колин Килти уже 30 лет пытается найти его

07.08.22 / Times – «к нам относятся как к рабам!» — в Англии сотрудники Amazon бастуют против условий труда в компании

12.11.20 / Война: Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах?

02.03.22 / За что будем платить и стоит ли оно того?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика