Доктор Мясников: «Чтобы не переживать, смотрите новости только по федеральным каналам»

Известный телеведущий и врач Александр Мясников порекомендовал гражданам временно отказаться от использования интернета в качестве источника новостей и доверять только телевидению.

Как отмечает доктор медицинских наук, непрофессионализм отдельных блогеров и активная работа западных спецслужб в социальных сетях могут стать причиной неврозов и депрессии. Он сообщил, что его рекомендация уже помогает реальным пациентам – по эффекту это похоже на переход на здоровое питание.

– Ко мне недавно обратилась женщина, которая была на грани нервного срыва. Я посоветовал на неделю отказаться от сети, а все новости узнавать из телевизора – там точно нет фейков, а информация подаётся грамотно и сбалансировано. Через семь дней передо мной было абсолютно здоровый и позитивный человек, – рассказал медик.

В ближайшее время телеведущий планирует научно доказать положительное влияние просмотра федеральных телеканалов на психику. Для этого будет отобрана контрольная группа из 100 совершеннолетних граждан с повышенной тревожностью, для которых основным источником новостей был интернет. Исследование убедительно докажет, что путь к исцелению лежит только через телевизор. После этого, считает Мясников, можно будет даже поднять перед законодателями вопрос об ограничении вредного влияния Всемирной сети на россиян.

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