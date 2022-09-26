Гнев, неуверенность, бессилие — политическая ситуация вызывает у немцев всё более негативные эмоции

Немцы злятся из-за политической ситуации всё сильнее. Об этом свидетельствуют результаты опроса Der Spiegel. Более 40% респондентов заявили, что чувствуют «гнев» и «неуверенность», более одной трети — «потерю контроля» или «бессилие» и более четверти — «безысходность» или «тревогу». Как отмечает издание, очевидными причинами ухудшения эмоционального состояния немцев являются стремительная инфляции, боевые действия в Европе и опасения по поводу цен на энергоносители.



AP

Немцы злятся из-за политической ситуации всё сильнее. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Институтом изучения общественного мнения Civey для журнала Der Spiegel. По данным опроса, 41% респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, применим ли термин «гнев» к их текущему эмоциональному состоянию. Для сравнения: ещё в мае этого года это значение не превышало 30%, а в мае 2020 года — 15%, пишет Der Spiegel.

Термины, обозначающие положительные эмоции, упоминались нечасто. Только 23% рассказали об «уверенности», 17% отметили, что ощущают «благодарность», 7% — «радость» и всего 5% — «защищённость». Все эти значения ниже, чем год назад.

Негативные эмоции, такие как «гнев», усиливаются. 42% заявили о «неуверенности», 33% — о «потере контроля/бессилии» и 26% — о «чувстве безысходности/тревоге».

Тенденция очевидна: настроения немцев становятся всё мрачнее. Положительные эмоции ослабевают, негативные — усиливаются.

Причины изменения эмоционального состояния у респондентов не уточнялись. Одним из объяснений может служить политическая ситуация. Очевидными причинами являются стремительная инфляция, боевые действия в Европе, опасения по поводу цен на энергоносители и неуверенность в том, как будут развиваться события в ближайшие месяцы.

Опрос проводился с 16 по 23 сентября. Таким образом, новость о частичной мобилизации в РФ уже была известна некоторым респондентам, когда они давали свой ответ, отмечает Der Spiegel.