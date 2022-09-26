Согласно заявлению Министерства иностранных дел, Россию и Венесуэлу по-прежнему связывает дружба

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26.09.2022, 10:05, Разное
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Россию и Венесуэлу связывают дружба и стратегическое партнерство, но Каракас не видит причин, по которым это должно было бы измениться после военного вмешательства РФ на Украине, заявил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа.
“Отношения между Венесуэлой и Россией – это отношения стратегического партнерства. Мы – братья. Президенты Венесуэлы Николас Мадуро (президент Венесуэлы) Мадуро и РФ Владимир Путин (президент РФ Владимир Путин) имеют тесные отношения и много взаимодействуют во всех своих проектах. Это не изменилось. У нас всегда были прекрасные отношения, и нет причин думать, что они должны измениться после проведения специальных военных операций”, – сказал Фариа. Он находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам министра, во время своих поездок в Россию он ощутил горячую поддержку россиян.


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