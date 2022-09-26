 

Министерство обороны Японии высказалось по поводу ракетного удара КНДР

26.09.2022, 10:05, Разное
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Ясукадзу Хаяда, министр обороны Японии, заявил в понедельник, что в воскресенье баллистическая северокорейская ракета пролетела 650 км по нестандартной траектории. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Обычное расстояние траектории составляет 400 км, но министр отметил, что в результате нестандартной траектории расстояние составило 650 км.

В воскресенье Северная Корея запустила свою первую баллистическую ракету с 5 июня этого года. Полет проходил на высоте 50 км. Ракета не находилась в пределах экономической зоны Японии. Через свое посольство в Пекине японское правительство выразило протест Северной Корее.

КНДР уже провела 19 ракетных испытаний в 2022 году. В это число не входят испытания реактивных систем залпового огня (РСЗО). В 2021 году Пхеньян провел восемь ракетных испытаний.

Ранее Международная кампания за отмену ядерного оружия опубликовала доклад, в котором говорится, что в 2021 году КНДР потратит на свою ядерную программу 1 221 доллар в час. Это составляет 642 миллиона долларов.

По оценкам ICAN, в настоящее время Северная Корея располагает 20 ядерными боеголовками. В настоящее время Пхеньян разрабатывает ракеты, способные нести ядерное оружие, которые могут быть запущены как с земли, так и с подводных лодок.


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