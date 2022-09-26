В центре Мелитополя прогремел взрыв

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о прогремевшем в центре Мелитополя взрыве.

«В Мелитополе громко! В центре города прозвучал взрыв», – написал он в своем Telegram-канале.

Уточняются подробности происшествия.

Днем ранее на улице Ломоносова в Мелитополе взорвался автомобиль, водитель погиб. По предварительным данным, детонация произошла из-за неосторожного обращения со взрывчаткой. Позже администрация области заявила, что при взрыве погиб диверсант, на месте было найдено приписное свидетельство украинской армии.

—