 

В центре Мелитополя прогремел взрыв

26.09.2022, 9:59, Новости дня
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Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о прогремевшем в центре Мелитополя взрыве.

«В Мелитополе громко! В центре города прозвучал взрыв», – написал он в своем Telegram-канале.

Уточняются подробности происшествия.

Днем ранее на улице Ломоносова в Мелитополе взорвался автомобиль, водитель погиб. По предварительным данным, детонация произошла из-за неосторожного обращения со взрывчаткой. Позже администрация области заявила, что при взрыве погиб диверсант, на месте было найдено приписное свидетельство украинской армии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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