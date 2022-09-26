В центре Мелитополя прогремел взрыв
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Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о прогремевшем в центре Мелитополя взрыве.
«В Мелитополе громко! В центре города прозвучал взрыв», – написал он в своем Telegram-канале.
Уточняются подробности происшествия.
Днем ранее на улице Ломоносова в Мелитополе взорвался автомобиль, водитель погиб. По предварительным данным, детонация произошла из-за неосторожного обращения со взрывчаткой. Позже администрация области заявила, что при взрыве погиб диверсант, на месте было найдено приписное свидетельство украинской армии.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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