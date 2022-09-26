 

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые после 24 февраля

26.09.2022, 9:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10.05 индекс Мосбиржи находился на отметке 1999,47 пункта (-4,33%), индекс РТС терял 5,5%, до 1079,01 пункта, передает ТАСС.

К 10.08 индекс Мосбиржи ускорил падение до 5,65% и находился на отметке 1973,85 пункта, индекс РТС составлял 1070,13 пункта (-6,31%). На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2054,56 пункта (-1,69%), а долларовый индекс РТС опускался на 3,2% и составлял 1105,27 пункта.

Курс доллара к рублю на открытии основной сессии рос на 1,07%, до 58,54 руб., евро также поднимался до 56,6 руб. (+0,45%). По данным на 10.10 курс доллара замедлил рост и находился на уровне 58,15 руб. (+0,59%). В то же время евро составлял 56,39 руб. (+0,08%).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07.20 / Bild – финские ВВС окончательно убрали свастику со своих самолётов

09.11.21 / В Instagram появится платная подписка на эксклюзивный контент

24.11.20 / Умер актер Владимир Фирсов

31.10.21 / “Это не учения”. The Washington Post сообщила, что Россия снова стягивает войска к границе с Украиной

10.11.20 / Стало известно вооружение отправленных в Карабах российских миротворцев

01.05.22 / Анкара велела Германии не вмешиваться во внутренние дела Турции

10.02.22 / Мнения: Зачем убивать НАТО и воскрешать ОБСЕ

22.05.21 / Украинец Романчук завоевал два золота на чемпионате Европы по плаванию

17.12.20 / NTD – итальянцы выстраиваются в очереди на улицах за бесплатной едой и одеждой

14.12.20 / “Большое строительство” спасло экономику Украины от спада и обеспечит ее рост в будущем – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика