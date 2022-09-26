Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые после 24 февраля

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10.05 индекс Мосбиржи находился на отметке 1999,47 пункта (-4,33%), индекс РТС терял 5,5%, до 1079,01 пункта, передает ТАСС.

К 10.08 индекс Мосбиржи ускорил падение до 5,65% и находился на отметке 1973,85 пункта, индекс РТС составлял 1070,13 пункта (-6,31%). На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2054,56 пункта (-1,69%), а долларовый индекс РТС опускался на 3,2% и составлял 1105,27 пункта.

Курс доллара к рублю на открытии основной сессии рос на 1,07%, до 58,54 руб., евро также поднимался до 56,6 руб. (+0,45%). По данным на 10.10 курс доллара замедлил рост и находился на уровне 58,15 руб. (+0,59%). В то же время евро составлял 56,39 руб. (+0,08%).

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