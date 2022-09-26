 

Стали известны подробности инцидента со стрельбой в военкомате Усть-Илимска

26.09.2022, 9:59, Новости дня
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Мужчина, устроивший пальбу в военкомате Усть-Илимска, не является законным владельцем оружия, из которого стрелял, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили мужчину, который при виде сотрудников Росгвардии попытался скрыться. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, оружие изъято. Известно, что злоумышленник не является законным владельцем данного оружия», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Раненный в Усть-Илимске военком прооперирован. По информации представителя Центральной городской больницы, в данный момент военком находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

На месте работает следственно-оперативная группа. Подозреваемого допрашивают, выясняются мотивы преступления.

Ранее в понедельник сообщалось, что стрельба произошла в военкомате Усть-Илимска Иркутской области, в результате ранение получил военком.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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