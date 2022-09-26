“По полной программе”: специально привезенный в Москву дорогущий прибор спасает вдову Этуша

Елене Этуш – 57 лет. Это время, когда требуется уделять особое внимание здоровью. Слабое место вдовы, судя по всему, это зрение. Она решила в этом году всерьез заняться им.

“Купила себе индикатор глазного давления, который можно использовать дома, – сообщила Елена Евгеньевна. – Он измеряет внутриглазное давление через веко. Это дополнение к полноценному обследованию. Мне в этот раз по полной программе все сделали”.

Это профессиональный аппарат. “Я такой впервые увидела у врача, – продолжает вдова Этуша. – Пользоваться им недолго – доля секунды. К веку прикладываешь наконечник – и готово”.

В Москве такие приборы стоят дорого – пришлось заказывать из Питерского магазина медицинского оборудования. “С доставкой 24900”, – сообщила цену вдова Этуша.

Врач одобрил покупку вдовой этого аппарата. “Сегодня офтальмологу показала, – радуется Елена Этуш. – И протестировали, сравнив показания со стационарным аппаратом. На 1 единицу отличались показания!”

Офтальмологи говорят, что внутриглазное давление – это показатель натиска водянистой жидкости, с которой она давит на стенки яблока. Определять и держать под контролем данный показатель важно всем людям, достигшим 40-летнего возраста ввиду естественного старения организма и присоединения сопутствующих патологий, например, артериальной гипертензии. Статистическая норма, которую фиксирует процедура тонометрии, составляет от 10 до 21-23 мм ртутного столба. Средние значения обычно колеблются в рамках 15-16 мм рт.ст. для взрослого человека.