 

“По полной программе”: специально привезенный в Москву дорогущий прибор спасает вдову Этуша

26.09.2022, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Елене Этуш – 57 лет. Это время, когда требуется уделять особое внимание здоровью. Слабое место вдовы, судя по всему, это зрение. Она решила в этом году всерьез заняться им.

“Купила себе индикатор глазного давления, который можно использовать дома, – сообщила Елена Евгеньевна. – Он измеряет внутриглазное давление через веко. Это дополнение к полноценному обследованию. Мне в этот раз по полной программе все сделали”.

Это профессиональный аппарат. “Я такой впервые увидела у врача, – продолжает вдова Этуша. – Пользоваться им недолго – доля секунды. К веку прикладываешь наконечник – и готово”.

В Москве такие приборы стоят дорого – пришлось заказывать из Питерского магазина медицинского оборудования. “С доставкой 24900”, – сообщила цену вдова Этуша.

Врач одобрил покупку вдовой этого аппарата. “Сегодня офтальмологу показала, – радуется Елена Этуш. – И протестировали, сравнив показания со стационарным аппаратом. На 1 единицу отличались показания!”

Офтальмологи говорят, что внутриглазное давление – это показатель натиска водянистой жидкости, с которой она давит на стенки яблока. Определять и держать под контролем данный показатель важно всем людям, достигшим 40-летнего возраста ввиду естественного старения организма и присоединения сопутствующих патологий, например, артериальной гипертензии. Статистическая норма, которую фиксирует процедура тонометрии, составляет от 10 до 21-23 мм ртутного столба. Средние значения обычно колеблются в рамках 15-16 мм рт.ст. для взрослого человека.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02.21 / Под предлогом флешмоба в поддержку Путина студентов заманили на просмотр фильмов о коррупции

07.05.22 / Мнение: О большой пакости со стороны «дедушки Джо» (Байдена)

13.01.21 / Герцогиня Камилла представила новую открытку со своим участием

14.09.20 / Пенсионера из Еврейской автономной области осудили на 20 лет за шутки про евреев

28.03.22 / Актриса погорелого театра – Личное мнение

19.06.22 / После исключения Чубайса из оргкомитета ПМЭФ расходы на организацию форума снизились в 30 раз

11.06.21 / Захламление подъездов: эксперты объяснили, чего нельзя хранить в местах общего пользования многоквартирного дома

24.02.22 / В небе над ДНР сбили турецкий беспилотник

11.03.22 / Мир в ярких касках

20.05.22 / В Москве обновят коды домофонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика