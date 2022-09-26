 

Робин Райт подала на развод с молодым мужем после четырех лет брака

26.09.2022, 9:15, Разное
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56-летняя звезда “Карточного домика” Робин Райт порвала со своим мужем, 37-летним руководителем Ив Сен-Лорана Климентом Жиро, и теперь требует развода. Соответствующие документы актриса подала в суд в минувшую субботу, указав в качестве причины разводы “непримиримые разногласия”, сообщает TMZ. Согласно заявлению актрисы, с мужем она рассталась еще 31 июля – с тех пор супруги, летом этого года отметившие четвертую годовщину свадьбы, не живут вместе. 

Отметим, что для Райт это уже не первый развод. Со своим первым мужем, Дэйном Уизерспуном, она прожила в браке два года. Следующий, бывший возлюбленный Мадонны Шон Пенн, продержался дольше. Робин и Шон поженились в 1996 году, а в 2007 году решили расстаться, впрочем, через четыре года отменили развод и снова сошлись. Финальную точку в отношениях поставили два года спустя – в августе 2009 Робин подала на развод, а в июле 2010 году их окончательно развели. От отношений с Пенном у Робин две дочери – Дилан сейчас 30 лет, Хоппер – 28.

С руководителем Ив Сен-Лорана Климентом Жиро, который почти на 20 лет младше самой Райт, актриса закрутила роман летом в мае 2017 года. Отношения развивались молниеносно – через год они сыграли свадьбу. Тайная церемония состоялась летом 2018 года во Франции, а после влюбленные устроили себе медовый месяц- сначала пара отдыхала с детьми Робин и друзьями в коммуне Бюи-Ле-Баронь, а после они вдвоем уехали в Испанию.

Интересно, что в своем заявлении на развод Робин Райт попросила не использовать свое право на супружескую поддержку и, согласно брачному договору, оставит активы каждого из супругов  в личной собственности тому, за кем они закреплены юридически.  


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