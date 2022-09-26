С начала года Москва помогла 13 компаниям в локализации производства

Власти Москвы помогли 13 компаниям найти места для расширения и размещения производства, по словам Владимира Ефимова (заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений).

Городская структура помогает предприятиям выбрать лучшие места для расширения и размещения производства. Среди наиболее привлекательных территорий – особая экономическая зона “Технополис Москва”, промышленные технопарки и крупные промышленные площадки в черте столицы. Уже в этом году 13 компаний получили помощь и планируют инвестировать в свой бизнес 2,1 миллиона рублей. Вице-мэр заявил, что благодаря этой помощи в городе будет создано 470 рабочих мест.

Специалисты Городского агентства управления инвестициями Москвы отвечают за поиск и подбор подходящих площадок и помещений для размещения новых или расширения существующих производств. Они сопровождают компании при продаже или аренде недвижимости.

В этом году агентство помогло локализовать производство производителям металлообрабатывающих инструментов, медицинского оборудования, полиграфической продукции и оборудования для лазерной оптической и акустической дефектоскопии.