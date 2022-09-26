Япония вводит новые санкции против российских компаний

Согласно списку, опубликованному Министерством экономики, промышленности и торговли Японии в понедельник, Япония введет санкции против 20 российских компаний и одного человека.

“Наша страна вносит свой вклад в международные усилия по улучшению ситуации в Украине. Мы также принимаем во внимание меры, принятые другими ведущими странами. Наша страна ввела меры по запрету определенных операций”. В заявлении говорится, что с 26 сентября 21 организации запрещено осуществлять экспорт и другие виды деятельности.

Под санкции попали “Машприборинторг” и “Эталон”, “Эталон”, “Энергия” и “Салют”. Евгений Краюшин был одной из пострадавших организаций.